Aan de Huize de Geerlaan in Utrecht zijn woensdagochtend op straat meerdere gasflessen gevonden. De omgeving is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse.

Momenteel wordt onderzocht wat er precies in de gasflessen zit. Een medewerker van de EOD draagt daarbij een bompak dat bescherming biedt bij explosies.

Er zijn meerdere ambulances uitgetrokken en ook de brandweer staat klaar. Hoe de politie de gasflessen op het spoor is gekomen, is nog niet bekend.