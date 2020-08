Een deel van het Merwedekanaal in Utrecht is in de afgelopen dagen met olie vervuild geraakt. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de organisatie die voor het waterbeheer verantwoordelijk is, zegt dat er mogelijk sprake is van illegale lozing.

Vrijdagochtend lieten verschillende woonbootbewoners weten dat er olie op het water dreef. Een toezichthouder van het waterschap is naar de bron op zoek gegaan, maar kon deze niet vinden.

Maandagochtend kwamen er opnieuw meldingen binnen. Uit nieuw onderzoek bleek dat de olie waarschijnlijk uit een zogenoemde overstort kwam. Dit is een soort uitlaatklep van het riool die bij hevige regenval overtollig water in het oppervlaktewater loost.

De olie dreef op het Merwedekanaal tussen de Socrates- en Balijebrug. Inmiddels is een scherm geplaatst om de olie op te vangen. Volgens het waterschap is de olie samengekomen bij het scherm en wordt die daar afgezogen.