Van de 25 jongeren die zaterdagavond zijn aangehouden bij de onlusten in Overvecht, zit niemand meer vast. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag in gesprek met NU.nl.

Enkele honderden jongeren waren zaterdagavond de straat opgegaan en hebben de politie en auto's bekogeld met stenen en vuurwerk. Er werd een noodbevel afgekondigd voor de omgeving van de Wolgadreef.

Het is de afgelopen week onrustig door rellen door jongeren in verschillende Nederlandse steden. Eerder waren er al rellen in Kanaleneiland en de Haagse Schilderwijk.

Maandag was het ook raak in de Utrechtse wijk Zuilen en in Amersfoort. Daarbij werden enkele demonstranten aangehouden. Het OM kan nog niet bevestigen of deze jongeren ook weer op vrije voeten zijn.