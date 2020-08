De Nelson Mandelabrug in Utrecht is van vrijdagochtend tot en met maandagochtend weer afgesloten voor verkeer. In het weekend wordt onder meer op delen van de rijbaan het definitieve asfalt aangebracht en bij de burg worden nieuwe liggers geplaatst.

Hierdoor is de brug vanaf vrijdag 6.30 uur tot en met maandag 6.30 uur afgesloten voor al het autoverkeer. Fietsers kunnen nog wel gebruik blijven maken van de brug tot vrijdag 18.30 uur.

Ook wordt er komend weekend op de nieuwe busbaan op de Van Zijstweg en Croeselaan een zogenoemde slijtlaag aangebracht. Voor het aanbrengen van deze laag mag er geen verkeer over de baan rijden.

Tijdens de afsluiting van de Nelson Mandelabrug gelden dezelfde omleidingsroutes als tijdens de vorige afsluitingen. Bekijk hier welke routes dat zijn.