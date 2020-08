De Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten heeft geen goed woord over voor de rellen van afgelopen weekend in zijn stad. In Overvecht en Kanaleneiland waren er meerdere ongeregeldheden tussen jongeren en de politie.

Den Oudsten had zondag al zijn vakantie afgebroken, nadat er zaterdag een agent lichtgewond was geraakt en 25 jongeren waren aangehouden vanwege de rellen. In de nacht van zondag op maandag bleef het rustig in de stad.

"Het geweld dat is gebruikt kan absoluut niet. We moeten de daders dan ook hard aanpakken", zo zei de burgemeester maandag bij Radio M Utrecht.

"Gisteravond is er uiteindelijk niet opnieuw een situatie geweest met veel rellen. Gelukkig maar, maar het had gemakkelijk kunnen gebeuren. Ik heb gezien hoe men hard gewerkt heeft de afgelopen dagen om weer de controle te bereiken en om verdere escalaties te voorkomen."

De burgemeester is dan ook zeer te spreken over het functioneren van de politie in Utrecht. "Er is een ongekende druk op de politie. Dat is niet alleen in Utrecht, maar in het hele land. De politie is schaars in capaciteit en ik zie hoeveel druk wij als samenleving leggen op die individuele politieman en politievrouw. Ik heb er begrip voor dat het er af en toe piept en kraakt."