Een man in Leidsche Rijn is in de nacht van zondag op maandag met zijn auto van de weg geraakt en tegen een boom geklapt. De auto vloog door de lucht en belandde in een sloot. De bestuurder is zwaargewond.

Het ongeluk vond plaats op de Wolfgang Pauliweg. De bestuurder was op zoek naar zijn telefoon, waardoor hij even niet oplette en met zijn auto tegen de boom klapte. De man is zelf uit het voertuig gekropen en werd na twee uur gevonden door een voorbijganger.

Op de foto van de politie Leidsche Rijn is te zien hoe de auto compleet aan diggelen ligt. "Dat bewijst maar weer hoe gevaarlijk het kan zijn om met je telefoon bezig te zijn tijdens het rijden", aldus de politie op Instagram.

De man had volgens de politie het geluk dat de inslag van de boom aan de kant van de bijrijdersstoel was.