Er heerste zaterdagavond onrust in de Utrechtse wijk Overvecht. Groepen jongeren zijn samengekomen na een oproep om te rellen. De gemeente heeft een noodbevel afgekondigd.

Volgens de gemeente Utrecht zijn agenten en auto's met stenen bekogeld in de omgeving van de Wolgadreef. Vanwege de ongeregeldheden geldt een noodbevel in een deel van Overvecht. Personen die zich niet aan het noodbevel houden, riskeren een aanhouding. De politie was in groten getale aanwezig in de wijk.

Vrijdagavond was het al onrustig in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Ook daar kwamen jongeren samen na een oproep op sociale media. De politie heeft toen achttien mensen gearresteerd.