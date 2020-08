De Universiteit Utrecht (UU)staat op de 52e plek in de Academic Ranking of World Universities van de prestigieuze Shanghai Ranking. De universiteit is daarmee de hoogst genoteerde universiteit van Nederland.

De Universiteit Utrecht scoort al jaren goed op deze lijst. De Shanghai Ranking wordt sinds 2003 ieder jaar samengesteld. Vorig jaar stond de UU op de 49e plek.

De top tien van de lijst wordt vooral gedomineerd door universiteiten uit de Verenigde Staten. Alleen het Britse Cambridge en Oxford komen ook voor in de top tien.

De eerstvolgende Nederlandse instelling op de lijst is de Rijksuniversiteit Groningen. Deze staat op de 69e plek. De Erasmus Universiteit Rotterdam staat samen met de Universiteit Leiden op de 80e plek.

De lijst wordt samengesteld op basis van onder andere het aantal geciteerde onderzoeken, vermeldingen in wetenschappelijke tijdschriften en het aantal onderzoekers dat Nobelprijzen heeft gewonnen.