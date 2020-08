Mede-eigenaar Jeffrey de Vries van het street- en festivalfood restaurant Loaded aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht dat op 3 augustus definitief zijn deuren sloot, is bezig met een nieuw concept voor in het pand.

"Het wordt deels weer horeca, deels niet. En we willen ons meer op offline gaan focussen, dus geen telefoontjes en geen online reserveringen en reviews meer."

Restaurant Loaded opende in de zomer van 2018 aan het begin van de Amsterdamsestraatweg, waar tot afgelopen 2 augustus festivalgerechten en speciaalbier werd geserveerd.

Een tijd lang was op de website van Loaded te lezen dat het restaurant tijdelijk gesloten was, maar nu is duidelijk dat de deuren definitief dicht zijn. Volgens De Vries hebben ze hard aan de zaak moeten trekken.

Het nieuwe plan is nu om in hetzelfde pand een ander concept te openen. Wat er precies in het nieuwe pand komt, houdt De Vries nog even geheim. Het wordt in ieder geval deels weer horeca gerelateerd.

Daarnaast gaat de focus liggen op offline. De Vries: "We willen niks meer oprichten qua sociale mediakanalen en websites. Het is tegenwoordig zo gewoon geworden dat horeca zich daar ook mee bezighoudt, maar die online wereld kan een grote vermoeidheid met zich meebrengen."

Negatieve ervaringen met online reviewsysteem

Tijdens het tweejarig bestaan van Loaded heeft De Vries een paar negatieve ervaringen gehad met hun online reviewsysteem. "We hebben bijvoorbeeld meegemaakt dat we een gast tot drie keer aan toe in het restaurant hebben gevraagd of alles naar wens was, waarop we vervolgens geen klachten kregen. En van diezelfde gast kregen we later toch een negatieve review binnen", vertelt De Vries.

Mede daarom wil de mede-eigenaar zich in de toekomst minder op het online gedeelte richten. Binnen moet er veel aandacht zijn voor het product en de klant en als er iets negatiefs ofwel positiefs te melden is, dan kan dat ter plekke.

Verder wil De Vries voor het nieuwe concept in het voormalige pand van Loaded het liefst ook geen reviewsite, online reserveringssysteem en geen Google-businesspagina. Ook is het idee om op de tafels bakjes neer te leggen waar mensen hun telefoon in kunnen doen.

De aankomende weken worden de plannen voor het vernieuwde pand verder uitgewerkt. De Vries zegt eind augustus of september opnieuw open te willen gaan.