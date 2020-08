Een voorbijganger betrapte dinsdag een inbreker in De Meern in Utrecht en heeft de inbreker een tijdje achtervolgd. Ondertussen werd de politie gealarmeerd die de verdachte heeft aangehouden.

De voorbijganger zag een man rond 11.00 uur inbreken bij een woning in De Meern en er vervolgens op de fiets vandoor gaan. De melder is achter de verdachte aangereden en heeft tegelijkertijd de politie gebeld.

De inbreker wist te ontkomen en liet daarbij zijn fiets achter. Te voet stak hij vervolgens de snelweg over.

De politie heeft vervolgens met verschillende eenheden de omgeving afgezet. Rond 12.30 uur zagen agenten de man over de geluidswal rennen. Na een korte achtervolging is de verdachte aangehouden. Volgens de politie had de man een groot geldbedrag op zak.