De Spinozabrug in Utrecht is dinsdag in de rijrichting van Oog in Al tot 19.00 uur afgesloten voor auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de brug.

De Spinozabrug gaat volgens de gemeente Utrecht niet meer goed open. Daarom worden er dinsdag metingen gedaan zodat de brug beter kan worden afgesteld.

Auto's worden omgeleid tijdens de afsluiting. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de brug aan de andere zijde.