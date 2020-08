Jumbo Hockey, een winkelketen speciaal voor hockeyliefhebbers, gaat komende zaterdag open in Stadion Galgenwaard. De opening staat gepland om 11.00 uur en daarbij zijn de Nederlandse hockeyers Billy Bakker en Mirco Pruyser aanwezig.

Jumbo Hockey opent binnenkort in totaal vijf winkels in Utrecht, Rijswijk, Bussum, Breda en Heemstede. Jumbo Golf, de grootste golfretailer van Nederland, nam vorig jaar de gespecialiseerde winkelketen Hockey Republic over.

Tijdens de opening van de winkel in De Galgenwaard wordt er persoonlijk hockeyadvies gegeven door de Oranje-internationals Bakker en Pruyser. De opening duurt tot 13.30 uur.