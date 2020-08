Twee beschonken personen hebben in de nacht van zaterdag op zondag besloten om in de auto te slapen op de oprit van de A12 bij De Meern in Utrecht.

De politie kreeg zaterdagnacht een melding over een stilstaande auto op de oprit van de snelweg bij De Meern. De agenten ter plaatse dachten dat een persoon onwel geworden was, omdat er niet gereageerd werd op schreeuwen en kloppen. Daarna hebben de agenten een ruitje ingetikt.

Uiteindelijk bleek dat beide personen dronken waren en in de auto sliepen. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. De bijrijder is aangehouden voor openbaar dronkenschap.