In de gemeente Utrecht zijn in de periode van 22 juli tot 4 augustus 126 mensen positief getest op COVID-19. Volgens de gemeente vindt de toename van het aantal besmettingen vooral plaats in privésfeer.

In de hele regio Utrecht zijn er in dezelfde periode 250 mensen positief getest op het coronavirus. Meer dan de helft van de positief geteste mensen komt dus uit de stad.

De gemeente roept op om de basisregels te blijven volgen. Daarnaast wordt ook gevraagd om terughoudend te zijn met het organiseren van grote privébijeenkomsten. "Houd geen huisfeest, verjaardagen of etentjes", aldus de gemeente Utrecht.

De GGD regio Utrecht overweegt om een extra testlocatie te openen in de stad. Naast de bestaande plekken bij de gemeente aan de Koploperstraat, het Rode Kruis aan de Koningsweg en de parkeergarage bij het UMC, wil de GGD een teststraat openen in Overvecht. Waar deze precies moet komen in de Utrechtse wijk is nog niet bekend.

Doorstroom in de stad goed laten verlopen

Om ervoor te zorgen dat de doorstroom in de binnenstad goed verloopt en bezoekers genoeg afstand houden is het volgens de gemeente noodzakelijk dat er zo min mogelijk uitstallingen op straat staan. Dit zijn bijvoorbeeld borden of kledingrekken.

Deze uitstallingen zijn niet toegestaan, maar tot op heden is hier niet op gehandhaafd. De gemeente zegt ondernemers vanaf nu te gaan informeren. "Onze werkwijze wordt dan om eerst te waarschuwen. Indien nodig wordt gehandhaafd op naleving van de regels."