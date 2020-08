Een 85-jarige voetganger is donderdag aangereden door een automobilist aan de Theemsdreef in Overvecht in Utrecht. De voetganger raakte daarbij ernstig gewond. De bestuurder is opgepakt op verdenking van rijden onder invloed.

De voetganger is met ernstig letsel door een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

De bestuurder is naar het politiebureau gebracht voor verhoor. De automobilist wordt verdacht van rijden onder invloed.