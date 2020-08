De 33-jarige Zamir M. gaat in cassatie bij de Hoge Raad, zo bevestigt een woordvoerder van het gerechtshof in Arnhem. In de strafzaak rond de moord op de 24-jarige Utrechtse studente Laura Korsman werd hij vorig jaar in juni veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Zamir M. heeft zijn ex-vriendin op 11 juli 2018 meermaals gestoken en gesneden, waarna het slachtoffer overleed.

De rechter veroordeelde hem vorig jaar tot vijftien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. In hoger beroep is M. afgelopen juli veroordeeld tot dezelfde straf.

De verdachte is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank in Utrecht en het gerechtshof in Arnhem. Hij gaat daarom in cassatie bij de Hoge Raad.

Tijdens eerdere zittingen bleef M. volhouden dat hij handelde uit noodweer. Het hof geloofde dit echter niet. Uit onderzoek bleek dat M. verminderd toerekeningsvatbaar is. De door het Openbaar Ministerie (OM) geëiste straf van achttien jaar cel is daarom niet opgelegd.

De zaak zal niet opnieuw behandeld worden. De Hoge Raad bekijkt alleen of er tijdens de rechtszaak fouten zijn gemaakt.