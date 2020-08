Het is voor consumenten met een modaal inkomen ten opzichte van een jaar geleden moeilijker geworden om een koopwoning in Utrecht te kopen. Uit berekeningen van De Hypotheker blijkt donderdag dat een alleenstaande met een modaal inkomen slechts voor 1,5 procent van het totale woningaanbod in aanmerking komt.

Voor alleenstaanden met een modaal inkomen is de woningmarkt niet gunstig. Voor deze inkomensgroep is 4,7 procent van het totale huizenaanbod in Nederland beschikbaar. Een jaar geleden ging het nog om een aandeel van 6,3 procent.

In grote steden is de kans om een woning te vinden erg klein. In Utrecht is 1,5 procent van het huizenaanbod beschikbaar voor de inkomensgroep en in Eindhoven is het aandeel 1,8 procent.

Ook voor tweeverdieners met een modaal inkomen zijn de vooruitzichten in het afgelopen jaar verslechterd. Een jaar geleden kwamen zij in aanmerking voor 35 procent van het totale woningaanbod. Inmiddels gaat het om 32 procent. In Utrecht zijn de cijfers slechter. Daar is 17,2 procent van het woningaanbod beschikbaar voor een stel met een modaal inkomen.