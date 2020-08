Het is vanaf deze zomer verboden om te roken op de terreinen van verschillende Utrechtse zwembaden. Het rookverbod gaat gelden bij de zwembaden Den Hommel, De Kwakel, De Krommerijn en Fletiomare.

"Een Rookvrije Generatie in 2040 is het uiteindelijke doel. Daarom is het belangrijk dat plekken waar veel kinderen komen rookvrij zijn, zoals speeltuinen, kinderboerderijen en zwembaden", zegt wethouder Eelco Eerenberg.

De gemeente onderzoekt momenteel of er door bijvoorbeeld subsidies meer aandacht kan worden gevraagd voor het rookvrij opgroeien. Daarnaast is het vanaf eind dit jaar ook verboden om bij de Centra voor Jeugd en Gezin in de stad te roken en komt er een pilot met rookvrij openbare speelplekken in de wijken Noordwest en Overvecht.

Ook ondernemers kiezen ervoor om een rookvrije omgeving te realiseren. "Het is mooi om te zien dat veel organisaties en horecagelegenheden er zelf voor kiezen rookvrij te worden", aldus Eerenberg.