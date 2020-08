Het wordt de komende dagen weer een stuk warmer in Nederland en dat betekent dat meer mensen op zoek gaan naar verkoeling. De gemeente Utrecht heeft, naast de traditionele zwembaden, vijf locaties aangekruist als officiële zwemplekken.

Mensen kunnen terecht bij de Haarrijnseplas (tussen Vleuten en het gebied Haarrijn, ten oosten van de Maarssenseweg, vlakbij de noordpunt van het Máximapark). In het afgeschermde gedeelte aan de noordelijke oever van de oostplas kan men veilig zwemmen. Er is een zandstrand met speelse duinen en een lig- en speelweide met sport- en speelvoorzieningen.

De Voorveldse Polder aan de oostelijke rand van Utrecht is eveneens een optie. De kleine vijver ligt in een parkachtig gebied waarin een aantal sportfaciliteiten aanwezig zijn. De gemeente Utrecht is de beheerder van de locatie. Het zwemgedeelte ligt aan de zuidkant van de vijver en er is een zandstrand van ongeveer 30 meter.

Verder noemt de gemeente het Strijkviertel (langs het industriegebied Strijkviertel in Vleuten-De Meern), de Maarsseveense plassen en Down Under (allebei net buiten de gemeente) als locaties om te zwemmen. Op al deze plekken is ook een strand aanwezig.

Ook kan er gezwommen worden in een echt zwembad. Utrecht heeft vier zwembaden: Den Hommel, De Kwakel, De Krommerijn en Fletiomare. Zwembad De Kikker ligt in het noorden net buiten de stad.

De Oudegracht wordt niet genoemd als locatie vanwege de slechte waterkwaliteit. Bij de Munt zijn op sommigen dagen honderden zwemmers te vinden, maar dit is, net zoals de singels, geen officieel zwemwater.