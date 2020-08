Een 32-jarige vrouw is dinsdagochtend om het leven gekomen na een ongeval op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het slachtoffer kwam ter hoogte van het NH-hotel in botsing met een vuilniswagen.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet op het moment onderzoek op de plek van het incident.

Volgens een woordvoerder van de politie is de familie van het slachtoffer inmiddels al ingelicht. De politie moet nog wel in gesprek gaan met de bestuurder van de betrokken vuilniswagen.

De politie heeft een tent neergezet op de plek van het ongeval.