De provincie Utrecht heeft maandag een druktemonitor gelanceerd om de drukte op toeristische plekken in de gaten te houden. Toeristen kunnen zo hun bezoek aan de regio beter spreiden.

De provincie werkte de afgelopen weken samen met verschillende gemeenten en de provincie Gelderland om drukke locaties in de regio in kaart te brengen. Daarnaast werd juist ook gekeken naar rustige alternatieve locaties. Zo wil de provincie bezoekers inspireren om minder bekende plekken te bezoeken.

"Met de monitor willen we bijdragen aan de spreiding van het bezoek, zodat we er ook in deze veranderde omstandigheden verantwoord met elkaar op uit kunnen", meldt gedeputeerde Arne Schaddelee (Recreatie en Toerisme).

Om de informatie op de website actueel te houden, werkt de provincie samen met lokale ondernemers, bewoners, toeristische trekpleisters, terreinbeheerders en andere partijen die dagelijks meerdere keren updates geven over hoe druk het op een bepaalde locatie is.