Een vrouw is is zondagmiddag beroofd van haar ketting op de Ondiep-Zuidzijde in Utrecht. De politie is nog op zoek naar de dader.

De dader sloeg toe rond 13.05 uur. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Na de diefstal ging de dader er vandoor in een zwarte Opel Corsa. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.

Vorige maand waarschuwde de politie nog voor de zogenoemde 'kettingwisseltruc'. Met deze methode wordt een slachtoffer op slinkse wijze beroofd van zijn of haar sieraden. Of het slachtoffer van zondag ook op deze manier is beroofd, is niet bekend.