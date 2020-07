De gemeente Utrecht ziet vooralsnog af van een mondkapjesplicht. Donderdag besloot Veiligheidsregio Haaglanden hetzelfde, de gemeenten Amsterdam en Rotterdam besloten wel een mondkapjesplicht in te voeren in bepaalde drukke gebieden. Utrecht zegt de komende weken in te zetten op andere maatregelen, laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

Zo wil de gemeente in het bijzonder strenger controleren op horecaondernemers die de regels "onvoldoende in acht nemen". De afgelopen dagen zouden die op een aantal plekken niet goed worden nageleefd. Zo werd er donderdagavond nog een horecagelegenheid beboet omdat "men onvoldoende toezicht hield op het naleven van 1,5 meter afstand door de bezoekers", laat de gemeente weten.

De gemeente vindt het vooralsnog niet nodig om het dragen van mondkapjes te verplichten. Daarom worden Utrechters nu vooral opgeroepen om zich te houden aan bestaande maatregelen, door regelmatig handen te wassen, afstand te houden en drukte te vermijden.

Ook blijft Utrecht stevig inzetten op aanvullende maatregelen in de openbare ruimte. Zo blijft de gemeente verkeersbegeleiders en publieksbegeleiders inzetten om voetgangersstromen in de stad te begeleiden.

Verder laat de gemeente weten dat risicolocaties in de regio worden gemonitord. Mocht het nodig zijn, kunnen er verdere maatregelen worden getroffen, zoals het invoeren van een mondkapjesplicht in bepaalde gebieden. "Op dit moment is er nog geen aanleiding Rotterdam en Amsterdam te volgen", aldus de gemeente.