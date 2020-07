De Utrechtse horecazaak Stairway aan de Mariaplaats gaat sluiten, omdat eigenaren Henk Westbroek en Julia Harris met pensioen gaan. Dit lieten ze donderdag weten in een bericht op Facebook. De zaak wordt overgenomen door familieleden, en krijgt een nieuw concept.

"Na 25 jaar is het tijd voor een gedaanteverwisseling", menen Westbroek en Harris. Dochter Chrissie Westbroek en partner Dani Aguilera nemen de zaak over.

"Chris en Dani koesteren de opvatting dat Utrecht toe is aan iets nieuws op horecagebied. Ze gaan zes weken verbouwen om vervolgens de poorten weer te openen. Met een nieuwe naam die moet passen bij hun concept."

In 1995 ging Stairway to Heaven open. De identiteit van Stairway to Heaven is in de afgelopen jaren veranderd. Lang hing de zaak vol met gouden platen en gitaren. Later veranderde de naam naar de kortere versie, Stairway.

Een groot feest zou in april worden gehouden om het het 25-jarig jubileum van Stairway te vieren. Dat ging vanwege het coronavirus niet door.