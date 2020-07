Het International Literature Festival Utrecht (ILFU) geeft 10.000 euro prijzengeld aan degene die voor 30 augustus het beste verhaal met het thema Opstaan instuurt.

Het verhaal kan ingestuurd worden als proza, poëzie, non-fictie, film, fotografie, animatie, muziek, rap of theater. Iedereen van zestien jaar en ouder kan iets inzenden.

De inzendingen mogen in het Nederlands, in het Engels of zonder woorden zijn. De inzending mag maximaal drie minuten duren als het voorgelezen, bekeken of beluisterd wordt. Deelnemers moeten 4 euro betalen.

Ook internationale inzendingen kunnen meedingen naar de hoofdprijs. De wedstrijd wordt wereldwijd uitgezet via het netwerk van UNESCO City of Literature, in 39 steden.

Drie rondes met beoordelingen

De beoordeling van de inzendingen vindt plaats in drie rondes. Degene die volgens de jury het beste verhaal instuurt, krijgt 10.000 euro. "Dit bedrag vinden wij passend bij de grootte van de wedstrijd", laat een woordvoerder van ILFU weten. "We verwachten een heleboel inzendingen."

De vakjury bestaat uit onder anderen schrijver en dichter Joke van Leeuwen, radio-dj Sagid Carter, acteur en zanger Manoushka Zeegelaar Breeveld, storyteller Sahand Sahebdivani en presentator en acteur Dolores Leeuwin.

Festival gaat met beperkt programma door

Het literatuurfestival in Utrecht vindt dit jaar plaats van 25 september tot en met 3 oktober, zowel op festivallocatie TivoliVredenburg als online.

Het was lange tijd onduidelijk of het festival kon doorgaan in verband met de coronacrisis, maar het gaat toch door, met een beperkt programma.