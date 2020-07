De gemeente Utrecht vergeet regelmatig de verkeersborden die duidelijk moeten maken waar het tijdelijke voetgangersgebied begint en eindigt weg te halen. Daardoor zijn wegen die eigenlijk gewoon toegankelijk moeten zijn voor verkeer ook voor 10.00 en na 18.00 uur afgesloten.

De gemeente Utrecht belooft beterschap en laat weten beter op het juiste gebruik van de borden te gaan letten.

Sinds 27 juni 2020 is het voetgangersgebied in de binnenstad tijdelijk groter zodat bezoekers zich beter aan de anderhalvemeterregel kunnen houden. Grotere stukken van de Oudegracht, maar ook de Zadelstraat, de Schoutenstraat en het Oudkerkhof zijn regelmatig afgesloten. Net als in het oorspronkelijke voetgangersgebied mogen hier tussen 10.00 en 18.00 uur alleen voetgangers komen. Fietsers en automobilisten zijn er niet welkom.

Het tijdelijk gebied wordt dagelijks afgezet met hekken en informatieborden. Dit gaat echter niet altijd goed, waardoor het onduidelijk is waar het voetgangersgebied eindigt of begint. Zo blijven sommige hekken gewoon staan, ook na 18.00 uur. Hierdoor blijft een deel van de binnenstad dus afgesloten voor fietsers en automobilisten, terwijl die daar wel gewoon mogen komen.

Tientallen inwoners niet blij met uitbreiding voetgangersgebied

Los van de warrige bordensituatie is niet iedereen blij met de uitbreiding van het voetgangersgebied. Tientallen inwoners steunen een petitie die moet voorkomen dan het verbod voor fietsers en automobilisten ook na september in stand blijft. Ook de Fietsersbond heeft eerder al zijn zorgen geuit over het fietsverbod in de binnenstad.

De uitbreiding van het voetgangersgebied is een van de obstakels voor fietsers in het centrum. De Voorstraat, de Wittevrouwenstraat en de Lange Nieuwstraat zijn opengebroken vanwege werkzaamheden. De gemeente heeft daarom eerder alternatieve fietsroutes in het leven geroepen. Deze worden middels gekleurde pijlen op het wegdek aangegeven.