Op station Utrecht Centraal is donderdag een pop-upvakantie- en informatiewinkel geopend. Bij de winkel kunnen mensen die een dagje uit willen in de stad terecht.

De pop-upwinkel is onderdeel van de campagne Vakantie in ons stadsie van Utrecht Marketing. Met de campagne worden inwoners van de stad aangemoedigd om in eigen stad op ontdekkingstocht te gaan.

In de winkel op het station staan VVV-medewerkers die van alles kunnen vertellen over bijvoorbeeld musea, restaurants, winkels en bijzondere plekken in de stad. Ook zijn er producten te koop in de winkel.

De winkel is te vinden achter de poortjes bij spoor 18/19. Tot en met 27 september is de zaak dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur.