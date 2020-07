De officier van justitie heeft drie jaar gevangenisstraf geëist tegen een 27-jarige Utrechter, zo meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. De man wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling van een agent en het dealen van cocaïne.

De politie had de verdachte al langer in de gaten. Op 1 september zijn twee personen aangehouden voor het dealen van drugs. Nadat zij vastzaten ging het dealen verder door middel van een speciale telefoon en een derde dealer.

Onderzoek naar deze derde persoon met behulp van telefoongegevens leidde op 9 december tot de aanhouding van de 27-jarige Utrechter. Bij de arrestatie reed de verdachte op een van de agenten in. De agent sprong op tijd weg, maar raakte wel gewond. Later die dag werd de man alsnog gearresteerd in het huis van zijn ouders. In de woning werd volgens het OM contant geld gevonden.

De officier van justitie heeft een celstraf van 36 maanden geëist, waarvan 12 voorwaardelijk. Daarnaast is een contactverbod met de medeverdachten geëist en een vordering van 650 euro voor de agent.