De actiegroep Helden van Nooit heeft de grond rond straatnaamborden in de Utrechtse wijk Lombok beklad. Het gaat om de Jan Pieterszoon Coenstraat en de Van Heutszstraat.

Bij de straten zijn bij een straatnaambord met rode verf verschillende woorden op de grond geschreven. Onder andere de woorden 'killer' en 'dief' zijn te lezen. Daarnaast staat er hoeveel doden de straatnaamhouder op zijn naam zou hebben.

Ook de palen waar de borden op zijn vastgemaakt zijn beklad met rode verf. De straatnaamborden zelf zijn ongeschonden gebleven.

Op de Instagram-pagina van Helden van Nooit is toegelicht waarom specifiek deze borden zijn beklad. Zo is er te lezen dat Coen in Utrecht onterecht wordt vereerd als held. "In werkelijkheid is J.P. Coen een kolonist, mensenhandelaar, oorlogscrimineel en massamoordenaar."