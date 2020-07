Enkele buurtbewoners in Utrecht zijn het niet eens met het plan van de gemeente om het oude schoolgebouw aan de Rubenslaan in oktober te slopen. Het stadsbestuur wil er een nieuwe school bouwen, maar buurtbewoners vinden het pand van cultuurhistorische waarde voor de wijk en willen dat het wordt gerenoveerd.

Omwonenden kregen in mei een wijkbericht van de gemeente Utrecht met de mededeling dat de school dit najaar gesloopt zal worden. Het pand, dat al jaren leegstaat, zou in zeer slechte staat verkeren en daardoor onbruikbaar zijn geworden.

De gemeente Utrecht wil het stuk grond bewaren om er in de toekomst een nieuwe school te bouwen, wanneer dat nodig is in de buurt. Er wordt door de gemeente nog onderzocht welke 'zinvolle functie' de plek in de tussentijd krijgt.

Buurtbewoners vragen in een brief aan wethouder Anke Klein om de voorgenomen sloop van de school te heroverwegen en met de buurt in gesprek te gaan. De bewoners hebben een eigen herbestemmingsplan geschreven. Hierin staat onder meer het idee voor een sociaal woonconcept, met een combinatie van seniorenwoningen en woningen voor jonge gezinnen.

Ook zien zij graag een buurthuis of buitenschoolse opvang terug in het gebouw. In het plan staat dat er zo'n 2 miljoen euro in de school moet worden geïnvesteerd om die op deze manier te herstellen.

De gemeente wil de sloopopdracht van de school rond september gaan verstrekken. De leden van het buurtinitiatief willen voor die tijd zoveel mogelijk buurtbewoners informeren. Donderdag organiseren zij een buurtbijeenkomst om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.