Een vrouw is zaterdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige straatroof in Ondiep in Utrecht, meldt de politie maandag. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

De vrouw zette zaterdagavond rond 22.45 uur haar fiets op slot, toen een man met snelheid op haar af kwam fietsen. Vlak voor haar huis duwde de man haar tegen de grond waarbij de vrouw gewond raakte. De man nam haar tas mee en fietste weg in de richting van de Plantage en de Royaards van den Hamkade.

De politie is op zoek naar mensen in de omgeving van Ondiep-Zuidzijde en de Plantage die misschien een verdachte man zagen wegfietsen rond het tijdstip van het incident.

Daarnaast zoekt de politie naar buurtbewoners die mogelijk waardevolle beelden hebben, doordat ze een camera aan hun huis hebben.