Tippelzone De Baan aan de Europalaan in Utrecht gaat maandag weer open. Volgens de gemeente is het werk op de tippelzone voldoende veilig.

De tippelzone werd op 17 maart tijdelijk gesloten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds 1 juli is de uitoefening van contactberoepen weer toegestaan en mogen ook sekswerkers weer aan de slag.

Hoewel de laatste dagen een toename van het aantal coronabesmettingen is geconstateerd, meldt de gemeente dat er geen reden is om deze toename te wijten aan contactberoepen of de seksbranche.

De gemeente wil wel dat de gezondheid, veiligheid en hygiëne op de tippelzone goed wordt gemonitord. Sekswerkers worden geïnstrueerd om elke klant te vragen naar gezondheidsklachten. Daarnaast wordt gevraagd om zich bij milde klachten te laten testen en in afwachting van de uitslag niet te werken.