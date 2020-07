Het effect van de verbreding van de A27 en A12 bij Utrecht op de natuur is nog onvoldoende in beeld gebracht. Dat oordeelt de adviescommissie voor de milieueffectrapportage van het project. De commissie vindt dat hier meer onderzoek naar moet worden gedaan.

De voorspellingen die in het rapport uit 2016 zijn gedaan over de verwachte hoeveelheid verkeer zijn mogelijk niet meer actueel. Daarnaast gaat het rapport niet in op eventuele natuurschade veroorzaakt door de toename van stikstofuitstoot. Bovendien wil de commissie dat wordt onderzocht of broedende vogels geluidsoverlast zullen ervaren door de verbreding. Het rapport heeft daarom volgens de commissie aanvullingen nodig.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal deze informatie niet opnemen in dit rapport, maar laat weten hier wel op in te gaan in het rapport voor de hele A27/A12.

In juli 2019 bracht de uitspraak van de Raad van State op basis van het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS) vorig jaar het hele project nog in gevaar. De Raad van State oordeelde destijds dat het PAS niet deugde, wat gevolgen had voor zo'n achttienduizend bouwprojecten in Nederland.

Ook de verbreding van de A27 kon niet doorgaan als gevolg van de uitspraak. In november besloot het kabinet toch om het project door te laten gaan, omdat de verbreding nodig is om het verkeer goed te laten doorstromen. In totaal loopt het project maximaal drie jaar vertraging op.