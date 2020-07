In het voormalige pand van Scheer & Foppen op de hoek van de Croeselaan en Vondellaan in Utrecht komen waarschijnlijk zo'n twintig nieuwe appartementen.

Het plan is in samenspraak met de gemeente tot stand gekomen. De omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen is inmiddels aangevraagd.

Als het plan wordt goedgekeurd, dan komen er twintig appartementen verdeeld over vier verdiepingen. De vier woningen op de begane grond krijgen een tuin. De bovenste verdieping, die nog gebouwd moet worden, krijgt penthouseachtige appartementen met een terras.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke ontwikkeling) heeft gepleit voor een volledig begroeide gevel. Dat vloeit voort uit het coalitieakkoord waarin is afgesproken meer groen toe te passen op de gevels.

Kringloop Broers wordt omgebouwd tot fietsenstalling

Op de begane grond zit nu nog een winkel van Kringloop Broers. Die wordt voor een groot deel verbouwd tot fietsenstalling.

De ondernemers Coen Visser en Tonie Hagen van Sleeping Beauties kochten het gebouw in juni 2019. Het stond al leeg sinds Scheer & Foppen in 2016 failliet ging. De eigenaars van Sleeping Beauties hebben 3.700 huishoudens gevraagd naar wat zij op deze plek willen terugzien. Daaruit kwam onder meer het idee voort om appartementen in het pand te ontwikkelen.

Met de overgebleven ruimte willen de ondernemers iets doen waar de hele buurt gebruik van kan maken. "De wensen liepen uiteen van een HEMA tot bruin café. Maar de kans dat er een kantoor in komt, is in ieder geval niet aannemelijk."