Het pand aan de Nobelstraat in de Utrechtse binnenstad werd in mei 2019 verwoest door een brand. In de New York Pizza sloegen vlammen uit, de studenten die boven de zaak woonden konden net ontsnappen. Aan het zwartgeblakerde pand wordt nu gewerkt.

Een gasexplosie veroorzaakte de brand in de horecazaak. Boven het pand woonden studenten. De meeste bewoners lagen te slapen toen de brand uitbrak, maar konden op tijd ontkomen aan het vuur.

Na de brand is het gebouw leeggehaald, maar de zwartgeblakerde gevel bleef nog lang zichtbaar. Het pand wordt nu weer klaar gemaakt voor gebruik. New York Pizza heeft een vergunning aangevraagd voor de zaak. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan het gebouw klaar zullen zijn.