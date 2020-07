Deirdre Carasso wordt per 15 december de nieuwe directeur van Bibliotheek Utrecht, maakt de bibliotheek dinsdag bekend. Ze neemt dan het stokje over van Ton van Vlimmeren.

Van Vlimmeren gaat eind dit jaar met pensioen en moet daarom afscheid nemen. Hij is in totaal ongeveer twintig jaar bij de bibliotheek in dienst geweest. Bibliotheek Utrecht begon in juni met de zoektocht naar een nieuwe directeur.

Carasso werkt nog tot december als directeur van het Stedelijk Museum in Schiedam, daarna gaat ze van start bij de bibliotheek. Ze werkte eerder ook voor het Nationaal Archief en onder meer als hoofd educatie en publieksbegeleiding voor Museum Boijmans Van Beuningen.

Carasso laat in een persbericht weten uit te kijken naar haar nieuwe functie. "Ik verheug me erop te werken aan de maatschappelijke rol van de bibliotheek, met het team van de bibliotheek, de Utrechters en organisaties. De Bibliotheek Utrecht draagt bij aan een sterke stad. Voor mij persoonlijk is dit een kans om iets bij te dragen aan de stad waar ik nu tien jaar woon."