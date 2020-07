Bijna de helft (46 procent) van alle Utrechters heeft in 2019 te maken gehad met straatintimidatie, blijkt uit onderzoek van de gemeente Utrecht.

De gemeente heeft onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de omvang en vormen van straatintimidatie. "Nu blijkt dat straatintimidatie in Utrecht, ook al verschilt het van aard en omvang, een probleem is dat serieus genomen moet worden", is te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

De meest genoemde voorvallen in het onderzoek zijn nastaren (29 procent), naroepen met beledigende opmerkingen (17 procent), nafluiten (13 procent) en naroepen met seksuele opmerkingen (9 procent). In 3 procent van de gevallen werd het slachtoffer bespuugd en eveneens 3 procent van de slachtoffers werd betast.

Veder blijkt uit het onderzoek dat vrouwen vaker het slachtoffer zijn van straatintimidatie. 57 procent van de vrouwelijke respondenten zegt namelijk slachtoffer te zijn geweest in 2019. Bij de mannelijke ondervraagden was dit 34 procent.

De daders van straatintimidatie zijn in 69 procent van de gevallen mannen en jongens, van wie 65 procent in een groep handelde. "In de meeste gevallen wordt de leeftijd van de dader geschat op circa twintig jaar en worden ze als 'hangjongeren' omschreven."

56 procent van de slachtoffers laat weten in de eigen wijk te zijn lastiggevallen. De meeste incidenten vinden volgens de gemeente plaats in de binnenstad, op de Kanaalstraat, op de Amsterdamsestraatweg en in de winkelcentra in Overvecht en Kanaleneiland.