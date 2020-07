De politie in Utrecht is op zoek naar een man die zaterdag twee keer een tas heeft gesloten van voetgangers. De politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde dader gaat. Mogelijk is de dader ook verantwoordelijk voor een mislukte beroving de nacht ervoor.

De man, die op een fiets reed, sloeg zaterdagavond vlak voor 19.00 uur twee keer toe. Eerst werd een 32-jarige vrouw op de Herenbrug beroofd en tien minuten later vond een soortgelijke beroving plaats op het Geertebolwerk ter hoogte van hotel Karel V. Opnieuw was een 32-jarige vrouw het slachtoffer.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 26-jarige vrouw op de Rijnlaan lastiggevallen door een man die daar liep. De vrouw werd van haar fiets geduwd en vastgepakt. De dader wilde geld hebben, maar het slachtoffer begon zo hard te gillen dat hij ervandoor ging.

Omdat de signalementen van de dader grote overeenkomsten vertonen, houdt de politie er rekening mee dat het om dezelfde man gaat.

Het gaat om een man van tussen de twintig en veertig jaar oud. Hij is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een lichte tot getinte huidskleur en had kort zwart haar. Hij droeg een donkere pet, een T-shirt en een broek. Volgens een slachtoffer reed hij op een oude fiets.