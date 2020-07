De reden dat de Utrecht Pride Demo eind juni later begon dan gepland was dat de autoriteiten niet volledig op de hoogte waren van de inhoud. Hierdoor moest een nieuwe inschatting van de risico's worden gemaakt. Dat schrijft waarnemend burgemeester Peter den Oudsten maandag.

De demonstranten werden 28 juni voor aanvang van hun mars door Utrecht opgehouden door de politie. Deelnemers lieten weten dat antiracistische uitingen als 'pro-vluchteling' en 'anti-Zwarte Piet' reden waren voor het oponthoud. Dit wordt nu bevestigd door Den Oudsten.

In een antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks, PvdA, SP, DENK, Partij voor de Dieren en Student & Starter zegt Den Oudsten dat de demonstranten hadden aangegeven te willen protesteren "voor erkenning, zichtbaarheid en viering van de rechten, levens en geschiedenis van de LGBTQ-community".

Daarnaast had de organisatie aangegeven een korte toespraak bij het politiebureau te willen houden om aandacht te vragen voor het politiegeweld tegen deze gemeenschap. "Andere doelstellingen van de demonstratie zijn niet gemeld", geeft Den Oudsten aan.

Bij het begin van de Utrecht Pride Demo in het Moreelsepark zagen agenten echter dat er ook onderwerpen als Black Lives Matter, anti-Zwarte Piet en coronamaatregelen werden aangehaald door sommige demonstranten.

"Een nieuwe doelstelling tijdens een demonstratie kan aanleiding zijn om te overleggen met de organisatie en de gemeente om te bepalen of er een nieuwe inschatting op risico's wanordelijkheden, verkeer of gezondheid nodig is", aldus Den Oudsten.