De gemeente Utrecht is bezig om tijdelijke openbare toiletten te plaatsen bij Park Lepelenburg en het Wilhelminapark. In andere parken zijn inmiddels al tijdelijke voorzieningen geplaatst.

In de drukbezochte gebieden van Utrecht moet een openbaar toilet altijd op 250 meter loopafstand zijn. Dat is althans de wens van de gemeente. Daarom zijn nu bij Park Paardenveld, Griftpark en Maximapark tijdelijke toiletten geplaatst.

Bij Park Lepelenburg en Wilhelminapark wordt nog gewerkt aan tijdelijke units. Hierbij wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Vorige maand zei wethouder Kees Diepeveen dat gekeken werd naar een snellere plaatsing van de permanente toiletten bij het Griftpark, Park Lepelenburg en Wilhelminapark. Omdat deze niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, wordt nu dus gewerkt aan een tijdelijke oplossing.

Veel openbare toiletten waren afgesloten vanwege coronavirus

Vanwege het coronavirus is het aantal openbare toiletten tijdelijk flink afgenomen. Zo waren voorzieningen in de openbare ruimte afgesloten en ook de toiletten in de verschillende horecazaken en publieke gebouwen waren niet te bereiken.

Nu de verspreiding van het virus aan het afnemen is en veel maatregelen worden versoepeld, zijn ook de toiletten in de publieke ruimte weer opengegaan. Zo zijn bijvoorbeeld de UriLiften op het Janskerkhof en de Mariaplaats weer te gebruiken.

Onder normale omstandigheden staan deze toiletten alleen in het weekend omhoog, maar nu is besloten om deze langer open te houden. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om deze UriLiften permanent vaker omhoog te zetten.

In de HogeNood-app zijn alle openbare toiletten te vinden. De gemeente zegt dat de spreiding van publieke voorzieningen momenteel voldoet aan de 250 meterregel, maar ook dat er in de toekomst nog stappen te zetten zijn.