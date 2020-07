Op het terrein achter het voormalige Vechthuis bij de Rode Brug in Utrecht worden 67 duurzame appartementen gebouwd. Dat meldt de gemeente Utrecht. De appartementen zijn vooral gericht op starters, maar ook op bewoners uit de buurt.

Aan de Jagerskade komen drie gebouwen te staan van drie, vijf en zes verdiepingen, met daaronder een parkeergarage.

In totaal komen er 48 appartementen van 50 vierkante meter, 12 van 68 vierkante meter en 7 van 75 tot 100 vierkante meter. De helft van de woningen krijgt een huurprijs tussen de 720 en 950 euro per maand. De rest komt in de vrije sector. Buurtbewoners die van een sociale huurwoning naar een van de appartementen verhuizen, maken meer kans om een appartement toegewezen te krijgen.

De twee monumentale panden aan de Jagerskade blijven staan. Waarschijnlijk zal daar horeca voor de buurt inkomen. De voormalige kolfbaan krijgt een kantoorfunctie.

Het project moet ook bijdragen aan de groene recreatieve route langs de Vecht. Het groen op het terrein wordt dan ook verbeterd en zal voor iedereen toegankelijk zijn. Verder komen er zonnepanelen op de daken te liggen. Daarnaast worden de appartementen gasloos en goed geïsoleerd.

Het aanleggen van een goede toegangsweg is nog wel een aandachtspunt. De gemeente overlegt daarover met buurtbewoners en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), de eigenaar van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook over de geuroverlast wordt gesproken met HDSR.