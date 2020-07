Wethouder Lot van Hooijdonk heeft woensdagmiddag het laatste stukje fiets- en wandelpad van park Oosterspoorbaan geopend. Vanaf nu loopt het fietspad helemaal van de Koningsweg tot de Maliesingel.

Het nieuwe fietspad is zo'n 3,5 meter breed en ligt tegen de spoordijk aan. Het grootste gedeelte van het park werd in 2017 geopend en is al ruim drie jaar in gebruik, maar nu is park Oosterspoorbaan echt compleet.

Voor de opening fietste Van Hooijdonk met een stoet van zo'n dertig buurtbewoners en betrokkenen vanaf de Koningsweg naar de aansluiting. In de aangrenzende natuurspeeltuin werd gesproken door Akke Bink, initiatiefnemer van Stichting park Oosterspoorbaan, en door Van Hooijdonk.

Van Hooijdonk zei dat het ingewikkeld was om de verbinding aan te leggen in een gebied met hoogteverschillen, water en een nog functionerende spoorlijn.

Bink: "Helemaal aan het begin waren er ideeën voor een kabelbaan of een dierentuin met gepensioneerde dieren. Uiteindelijk waren de meeste bewoners het erover eens dat een park de Maliesingel moest gaan verbinden met het buitengebied. Nu is een dood spoorlijntje uitgegroeid tot levendig park."

Het nu complete park Oosterspoorbaan is tot stand gekomen in samenspraak met buurtbewoners. Bink riep iedereen die wil meedenken over nieuwe initiatieven in dit gebied op zich aan te melden op de website van Stichting park Oosterspoorbaan.

(Foto: Bas van Setten)