Een 24-jarige man uit Nijmegen is woensdag door rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor het plegen van een plofkraak op een geldautomaat aan de Seinedreef in Utrecht september vorig jaar.

Op camerabeelden is te zien hoe de Nijmegenaar samen met drie anderen de plofkraak pleegde. Een van de verdachten ramt 20 september rond 5.50 uur met een busje de gevel van het pand waar de automaat staat. Kort daarna arriveren twee andere verdachten die twee explosieven plaatsen en laten ontploffen.

Een agent die op dat moment in de buurt was, hoorde de knal en kwam direct ter plaatse, waar hij nog net zag hoe twee personen per scooter en twee personen te voet wegvluchten. Het lukte de agent vervolgens om een van de verdachten aan te houden.

De verdachte bekende op de zitting dat hij betrokken was bij de plofkraak. Hij bekende onder meer geld te hebben gepakt en het explosief via de accu van zijn scooter te hebben ontstoken. Ook vertelde hij dat hij een kwart van de buit zou krijgen.

De rechter oordeelt dat de man medeplichtig is aan het plegen van de plofkraak. Ook stelt de rechter dat er gebruik is gemaakt van gestolen voertuigen. Daarom veroordeelt de rechtbank de Nijmegenaar tot een celstraf van drie jaar, een jaar minder dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Volgens de rechter is niet bewezen dat de verdachte mensen in levensgevaar heeft gebracht.

Naast de opgelegde straf moet de Nijmegenaar nog een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf van drie maanden uitzitten.