Verzekeringsbedrijf ASR beëindigde onterecht de brandverzekering van een Utrechts autobedrijf dat in 2019 voor bijna 124.000 euro schade meldde nadat er een explosief bij het bedrijf was ontploft. ASR moet de verzekering daarom met terugwerkende kracht per 1 januari hervatten, oordeelt de voorzieningsrechter van rechtbank Midden-Nederland.

In de nacht van 10 op 11 april vorig jaar woedde er een brand bij het Utrechtse autobedrijf, nadat een onbekend persoon een explosief naar binnen had gegooid. De ontploffing leidde tot veel schade die het bedrijf wilde declareren bij ASR. Het ging om een bedrag van bijna 124.000 euro. De verzekeraar keerde een deel van dat bedrag ook uit.

Een paar werken later liet het verzekeringsbedrijf echter weten dat de verzekering per 1 januari 2020 beëindigd zou worden. In de opzeggingsbrief noemde ASR "de bij de schadebehandeling geconstateerde bevindingen" als reden voor beëindiging. De eigenaar van het autobedrijf maakte daarop bezwaar aan, maar zonder succes.

De voorzieningsrechter geeft de eigenaar nu toch gelijk en vordert ASR om de verzekering te hervatten. Volgens de rechter heeft ASR niet meteen duidelijke toelichting over de beëindiging van de verzekering gegeven, en daarmee is de opzegging onvoldoende gemotiveerd.

Daarom moet ASR de verzekering met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 hervatten. De rechter legt hierbij een dwangsom van 250 euro per dag op, met een maximum van 15.000 euro.