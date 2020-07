De stadscamping die jaarlijks op het Berlijnplein in Utrecht wordt opgezet, wordt vrijdag weer opgebouwd, inclusief campingwinkel, volleybalveld en campingdisco. Dit jaar kunnen mensen er alleen niet overnachten. Organisator RAUM wil met de stadscamping van 17 juli tot en met 30 augustus een alternatief bieden voor mensen die dit jaar niet op vakantie gaan.

De camping werd in 2017 voor het eerst door RAUM opgezet om met bezoekers en bewoners samen te werken aan evenementen en exposities op het Berlijnplein. Het Berlijnplein is een zogenoemde 'cultuurkavel', waar RAUM samen met de gemeente en een aantal andere partijen samenwerkt om een breed publiek uit de stad samen te brengen via culturele programma's.

Dit jaar kunnen er vanwege de coronamaatregelen echter geen mensen overnachten op de stadscamping. Bezoekers kunnen het terrein uitsluitend bezoeken om aan de gratis activiteiten deel te nemen.

"Leidsche Rijn is nog een vrij jong gebied en we vinden het belangrijk om hier nieuwe tradities op te bouwen", zegt Iris Loos van RAUM. "De stadscamping moet een van die tradities worden. Dit wordt de vierde editie van de camping en dit jaar duurt het extra lang, omdat veel mensen deze zomer niet op vakantie kunnen."

Vrijdag begint de camping met een openingsweekend en daarna zullen er tot 30 augustus activiteiten op het terrein plaatsvinden. Op de website is het volledige programma te zien.