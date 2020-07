Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein gaat meer aandacht besteden aan pijnbehandeling van kankerpatiënten die in de laatste fase van hun leven zitten.

Patiënten met kanker hebben vaak veel pijn, vooral degenen die niet meer beter worden hebben veel last van klachten in de laatste fase. Meestal krijgen ze morfine om de pijn tegen te gaan. Maar in twee van de drie gevallen heeft de patiënt nog steeds pijn nadat morfine is toegebracht. Het St. Antonius Ziekenhuis, met groot oncologisch centrum en een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland, zet nu in op meerdere pijnbehandelingen.

"Met de opkomst van onder meer pijnstillers in de vorm van een morfinepleister werden sommige andere pijnbehandelingen bij kanker internationaal steeds minder uitgevoerd", vertelt anesthesioloog Joep Scholten. "Dit zijn bijvoorbeeld behandelingen waarbij (tijdelijk) zenuwen worden uitgeschakeld. Dit is jammer, omdat dergelijke behandelingen voor sommige patiënten met kanker veel kunnen betekenen."

Een voorbeeld van zo'n pijnbehandeling is er een waarbij een katheter in de rug wordt geplaatst, zodat de pijnstillers via een slangetje direct bij het ruggenmerg terechtkomen. Tot voor kort werd deze katheter aangesloten op een pomp buiten het lichaam die de patiënt continu bij zich moest dragen. Sinds kort is het ook mogelijk om deze pomp in de buik te implanteren, waardoor de patiënt veel meer vrijheid heeft.

Scholten legt uit: "Nu de levens van mensen met kanker steeds meer verlengd kunnen worden, is het extra belangrijk dat zij in hun laatste fase zo weinig mogelijk pijn ervaren. Wij proberen er flink op in te zetten om alle verschillende methodes te blijven gebruiken en per patiënt uit te zoeken wat het beste werkt. Zo onderhouden we onze expertise op het gebied van pijnbehandelingen bij kanker."