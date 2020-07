De Utrechtse kunstenaar Ineke Kruyter heeft maandag een 3 meter lange plastic kano te water gelaten in het bosgebied rond Slot Zuylen. Deze drijvende 'Kano van Noach' maakt een tocht door Zuilen en vraagt de komende weken op vijf verschillende locaties aandacht voor plastic zwerfafval.

De boot bestaat uit plastic flesjes die Kruyter in het wandelgebied in Zuilen is tegengekomen. "De kano vertegenwoordigt vooral mijn zorg over de gewoonte van sommige mensen, die hun lege flesje zomaar op straat of in het water gooien."

Om haar verhaal bij het kunstwerk te vertellen, plaatst Kruyter op elke locatie een QR-code. Die verwijst naar meer informatie over plastic en de plek waar de kano op dat moment ligt.

De kano ligt nu bijvoorbeeld voor het land van een boer aan de Groeneweg. "Mensen gooien weleens plastic weg in het gras bij hem. Als de boer gaat maaien worden dat plasticscherven. Dat eten de koeien soms op. Eens per jaar overlijdt er een koe door de scherven in hun ingewanden."

Elke twee weken verplaatst de 'Kano van Noach' zich naar een andere locatie in Zuilen. Zo komt hij straks bijvoorbeeld ook in de gracht bij Fort aan de Klop te liggen en in een van de sloten rondom Slot Zuylen.

In 2001 maakte Kruyter al drie plastic eilanden die in de Botanische Tuinen ronddobberden.