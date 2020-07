Utrechtse kinderen die van hun buurt een aantrekkelijkere speelplek willen maken, kunnen een aanvraag indienen bij het initiatievenfonds van de gemeente. De verwachting is dat meer kinderen deze zomervakantie thuis doorbrengen dan andere jaren.

Met het initiatievenfonds worden zowel grote als kleine ideeën uit de stad gesubsidieerd. De kinderen die iets willen toevoegen aan hun buurt kunnen nu dus een aanvraag indienen.

Voorbeelden zijn het inrichten van een zandbak, het opknappen van een pleintje, een activiteit in een buurthuis of een ontmoetingsplek voor jongeren. Het idee achter het fonds is dat inwoners worden gestimuleerd om zich in te zetten voor bijvoorbeeld de wijk of voor elkaar.

Voor de actie is een speciaal telefoonnummer geopend. Ook kunnen kinderen online een formulier invullen.