De gemeente Utrecht laat onderzoeken of er appartementen gebouwd kunnen worden aan de Helling in Utrecht. De veertig à vijftig woningen zouden moeten komen op de plek van het bedrijfspand tegenover poppodium De Helling.

De gemeente Utrecht heeft belegger en ontwikkelaar Coltavast groen licht gegeven om de plannen verder te onderzoeken. Er wordt gekeken of het huidige bedrijfspand aan de Helling plaats kan maken voor een appartementencomplex van vier of vijf etages. Op de begane grond zou ruimte moeten komen voor culturele en creatieve bedrijven.

De appartementen zouden variëren van twee- tot driekamer huurwoningen met een gemiddelde oppervlakte van 60 vierkante meter. De huizen vallen zowel in de vrije sector als middenhuur.

Daarnaast onderzoekt Coltavast of een deel van de atelierwoningen in de sociale huur gebouwd kunnen worden voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Tot slot wil Coltavast groen toevoegen aan het gebied, zowel bij de nieuwe appartementen als in de openbare ruimte.

"De plannen bevatten een mooie combinatie van de bouwopgave waar we voor staan", zegt wethouder Klaas Verschuure. "De plannen kunnen de vergroeningsambitie voor Rotsoord verder helpen en er komt ruimte voor culturele bedrijvigheid dat past bij het creatieve karakter van het gebied."