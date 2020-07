Op een rondvaartboot in het Amsterdam-Rijnkanaal is maandagochtend brand ontstaan in een generator. De 29 passagiers en 10 bemanningsleden zijn ongedeerd van boord gekomen. De boot lag aangemeerd bij de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

Volgens een van de bemanningsleden ontstond de brand rond 7.15 uur in de machinekamer. Hij kon het vuur snel blussen, maar in de tussentijd was de brand al overgeslagen naar het restaurant.

Volgens de brandweer wist het vuur zich te verspreiden via de isolatie die tussen de verschillende ruimtes zit. Om dit te kunnen blussen werd een speciaal voertuig ingeschakeld. De evacuatie zou rustig zijn verlopen.

De brandweer is ongeveer twee uur bezig geweest met het bestrijden van het vuur. De schade aan het schip lijkt groot te zijn. Voor de passagiers is inmiddels een andere rondvaartboot onderweg.